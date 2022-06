DGAP-News: CPI PROPERTY GROUP / Schlagwort(e): Sonstiges

CPI PROPERTY GROUP

(société anonyme)

40, rue de la Vallée

L-2661 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 102 254 DIE IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG ANWENDBARER RECHTSVORSCHRIFTEN DARSTELLEN WÜRDE. DIESE BEKANNTMACHUNG IST WEDER EIN ANGEBOT ZUM UMTAUSCH ODER KAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM UMTAUSCH ODER KAUF VON AKTIEN. Corporate News

Luxembourg, 27. Juni 2022 Eintragung der Änderung der Satzung der S IMMO AG ("S IMMO") zur Abschaffung des Höchststimmrechts im Firmenbuch verfügt - CPI PROPERTY GROUP ("CPIPG") wird Pflichtangebot anzeigen Die 33. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO hat am 1. Juni 2022 mit einer Mehrheit von 98,44 % des bei Beschlussfassung anwesenden Grundkapitals für die Aufhebung des in der Satzung der S IMMO verankerten Höchststimmrechts gestimmt. Nach Erhalt aller fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen, die für die Erlangung alleiniger Kontrolle von CPIPG über S IMMO erforderlich waren, wurde die Satzungsänderung zur Eintragung in das Firmenbuch angemeldet. S IMMO hat heute bekanntgegeben, dass die Eintragung der Satzungsänderung zur Aufhebung des Höchststimmrechts im Firmenbuch heute verfügt wurde und somit morgen, am 28. Juni 2022 eingetragen und ist damit wirksam wird. Damit wird CPIPG eine kontrollierende Beteiligung an der S IMMO im Sinne des § 22 ÜbG erlangen, die einen beherrschenden Einfluss auf die S IMMO vermittelt. CPIPG ist damit verpflichtet, innerhalb von 20 Börsentagen ab Eintragung ein Pflichtangebot bei der Übernahmekommission anzuzeigen. CPIPIG wird dieser Verpflichtung unverzüglich und in jedem Fall fristgerecht nachkommen. In Hinblick auf die am 13.6.2022 von S IMMO vorgenommene Dividendenzahlung in Höhe von EUR 0,65 je Aktie wird der Angebotspreis für jene S IMMO Aktionäre, die das Angebot annehmen, EUR 22,85 je S IMMO Aktie betragen. Weitere Einzelheiten und Hintergründe entnehmen Sie bitte unseren Ad-hoc-Meldungen und Unternehmensnachrichten vom 14. April 2022 und 2. Mai 2022.

Rückfragekontakt: Investor Relations

David Greenbaum

Chief Financial Officer

d.greenbaum@cpipg.com Wichtige Informationen: Diese Mitteilung wurde von der CPI PROPERTY GROUP ausschließlich zu Informationszwecken veröffentlicht. Darüber hinaus stellt sie weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren der S IMMO AG (S IMMO) dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot (Pflichtangebot) betreffende Bestimmungen werden vorbehaltlich der Prüfung durch die österreichische Übernahmekommission in der Angebotsunterlage mitgeteilt. CPI PROPERTY GROUP als Bieterin behält sich das Recht vor, in den endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des Übernahmeangebots (Pflichtangebots) von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von Aktien der S IMMO wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden. In Übereinstimmung mit österreichischem und europäischem Recht wird das Pflichtangebot ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts, insbesondere des österreichischen Übernahmegesetzes (ÜbG), abgewickelt. Die Durchführung des beabsichtigten Übernahmeangebots (Pflichtangebots) als Angebot nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen als Österreich erfolgt nicht und ist auch nicht beabsichtigt. CPI PROPERTY GROUP und die mit CPI PROPERTY GROUP gemeinsam vorgehenden Rechtsträger im Sinne des § 1 Z 6 ÜbG übernehmen daher hinsichtlich des Übernahmeangebots keine Verantwortung für die Einhaltung anderer als österreichischer Rechtsvorschriften. Bekanntmachungen und sonstige Veröffentlichungen von Informationen zu dem beabsichtigten Übernahmeangebot (Pflichtangebot) sind ausschließlich in Österreich beabsichtigt, soweit diese nicht nach den jeweiligen nationalen gesetzlichen Vorgaben erforderlich bzw. zulässig sind. Soweit nach anwendbarem Recht zulässig, können die CPI PROPERTY GROUP und mit ihr gemeinsam vorgehende Rechtsträger oder für sie tätige Broker außerhalb des beabsichtigten Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar S IMMO Aktien erwerben oder Vereinbarungen über den Erwerb solcher Aktien schließen. Dies gilt auch für andere Wertpapiere, die in S IMMO Aktien wandelbar, umtauschbar oder ausübbar sind, wie z.B. allfällige Wandelschuldverschreibungen oder Derivate. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu im Einzelfall verhandelten Bedingungen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach österreichischem Recht erforderlich ist. Diese Mitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der CPI PROPERTY GROUP oder der S IMMO (zukunftsgerichtete Aussagen) enthalten, die verschiedene Annahmen über Ergebnisse wiedergeben, die aus dem laufenden Geschäft der CPI PROPERTY GROUP oder der S IMMO oder aus öffentlich zugänglichen Quellen abgeleitet wurden, die von der CPI PROPERTY GROUP keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Bewertung unterzogen wurden und die sich zu einem späteren Zeitpunkt als nicht zutreffend herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Tag, an dem diese Mitteilung an die Empfänger ausgegeben wurde. Es obliegt den Empfängern dieser Mitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegender Annahmen anzustellen. CPI PROPERTY GROUP übernimmt keine Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste oder Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch die Verwendung der Mitteilung, ihres Inhalts und insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen oder in sonstiger Weise entstehen können, soweit dies rechtlich zulässig ist. CPI PROPERTY GROUP gibt keine Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen ab. CPI PROPERTY GROUP ist nicht verpflichtet, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen zu aktualisieren oder zu korrigieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen oder über Ungenauigkeiten zu berichten, die nach dem Datum dieser Mitteilung bekannt werden.

