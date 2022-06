Die Übernahmewelle der Small Cap-Firmen im Biotech-Sektor gewinnt mit der heutigen Übernahme von Epizyme (WKN: A1T9L2) durch die französische Pharmafirma Ipsen weiter an Momentum. Mit 1,45 US$ je Aktie oder 247 Millionen US$ ergeben sich rund +40% Prämie auf den letzten Schlusskurs, auf den Mittelkurs der letzten 60 Tage sind es aber stolze +144%. Spannend wird es hier jedoch, da Aktionäre ein Sonderrecht (CVR) erhalten, dank dem weitere Zahlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...