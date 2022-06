Chaos an Flughäfen und bei der Bahn: Warum nicht mit dem Wagen in Urlaub fahren? In einigen Ferienregionen werden sogar günstigere Sprit-Preise aufgerufen als hierzulande: In Kroatien z. B. kostete ein Liter Super E5 1,83 €, der Liter Diesel 1,84 €. So die aktuellen Daten der Bundesstatistiker per 20.6. Auch in Ungarn war es sehr preiswert mit 1,23 €/Liter E5 bzw. 1,47 € /Liter Diesel. In Spanien und Italien waren dagegen für beide Treibstoffe deutlich mehr als 2 €/Liter zu zahlen. Statistisch gesichert am 20.6. lohnte sich zudem das Tanken in den grenznahen Gebieten zu Polen, Tschechien und Luxemburg. Besonders ausgeprägt war letztlich jedoch nur der Sprit-Einkauf in Polen.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de