Ferrari will bis 2030 in seiner Produktion klimaneutral werden und setzt darum auf Brennstoffzellen. Mit wem die Italiener dabei kooperieren. Von Matthias Fischer. Der Luxus-Sportwagenbauer Ferrari will bis 2030 in seiner Produktion klimaneutral werden und setzt deswegen auf die Brennstoffzelle. Als Partner dafür haben sich die Italiener nicht für die Platzhirsche Plug Power oder Ballard Power entschieden, sondern für das US-Unternehmen Bloom Energy. ...

