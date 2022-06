DJ PTA-News: Wealth Minerals Ltd.: Wealth Minerals erwirbt weiteres Lithium-Bohrland in Chile - Aktuelles Bohrprogramm im Plan/Vorstand erwartet Ergebnisse noch im Jahr 2022

Vancouver, BC (pta023/27.06.2022/12:11) - WealthMinerals erwirbt weiteres Bohrland im Ollagüe-Becken in Chile

* Kürzlich aufgenommenes Bohrprogramm im Plan * Vorstand erwartet Ergebnisse noch in diesem Jahr

Vancouver, British Columbia (Canada), 27. Juni. Wealth Minerals Ltd. ("Das Unternehmen" oder "Wealth") meldet den Erwerb von weiteren Ländereien in Nordchile. Der von der Börse TSX Venture Exchange ("TSXV") akzeptierte Kaufvertrag mit Lithium Chile Inc. (TSXV: LITH) bestätigt den Erwerb von 1600 Hektar Land neben und in der Nähe der bestehenden Bohrungs-Lizenzgebiete von Wealth im Ollagüe-Becken 200 km nördlich der Atacama-Wüste.

Gemäß den Vertragsvereinbarungen hat das Unternehmen 2 Millionen Aktien von Wealth Minerals an Lithium Chile Inc. übertragen. Alle zukünftigen Zahlungen im Zusammenhang mit dieser Transaktion erfordern die vorherige Genehmigung durch die TSXV. Das Lithium-Minenunternehmen mit Sitz in Vancoucer ist an folgenden Börsen notiert: TSXV in Toronto (Kürzel: WML), der OTCQB in New York City (WMLLF), der SSE (Shanghai Stock Excange/WMLCL) und der Frankfurter Börse (EJZN).

Aktuelle Bohrungsforschritte

Am 13. Juni diesen Jahres meldete Wealth den Bohrungsbeginn auf seinen Lizenzgebieten im Ollagüe-Salarbecken. Aktuell verzeichnet das Unternehmen gute Fortschritte im Bohrprogramm, welches im geplanten Zeit- und Kostenrahmen verläuft. Der Vorstand erwartet konkrete Bohrergebnisse bis zum Ende des Sommers dieses Jahres.

Das Projekt von Ollagüe

Das Ollagüe-Projekt erstreckt sich über 8000 Hektar und liegt in Nordchile (Region II) nahe der Grenze zu Bolivien und rund 200 km nördlich des Salars von Atacma. Im Jahr 2018 führte das Unternehmen Lithium Chile Inc Bohrungen in Ollagüe durch, die Lithiumwerte von bis zu 480 mg Lithium pro Liter ergaben. Frühere Oberflächenuntersuchungen ergaben Lithiumwerte von bis zu 1140 mg/l. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Ergebnisse keinen Hinweis zulassen auf die Mineralvorkommen im Gebiet von Wealth Minerals im Ollagüe-Becken. Wealth Minerals führte bereits eine elektromagnetische Schleifenuntersuchung in dem Gebiet durch, die sehr hochleitende Zonen erfasste, die als poröse Schichten eingestuft warden können, die ihrerseits hochsaline und potentiell lithiumhaltige Tiefensoleflüsse enthalten können. Auf der Erforschung dieser Gebiete mittels Testbohrungen liegt der Fokus von Wealth's Bohrprogramm für 2022.

Über Wealth Minerals Ltd.

Wealth Minerals ist ein Rohstoffunternehmen mit Aktivitäten in Kanada und Chile. Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb und die Entwicklung von Lithium-Projekten in Südamerika. Das Unternehmen entwickelt chancenreiche Projekte auf dem Gebiet der Batteriemetalle, wo es branchenführend ist in der Projektauswahl und -bewertung.

Die Dynamik des Lithiummarktes und ein gestiegener Preis sind Resultat struktureller Umbrüche in der Industrie mit langfristig steigender Nachfrage nach Lithium. Wealth Minerals ist strategisch positioniert, von dem künftigen Nachfrageüberhang nachhaltig zu profitieren.

Weitere Informationen:

www.wealthminerals.com ( http://www.wealthminerals.com/ ).

Regulatorische Informationen Kanada:

www.sedar.com ( http://www.sedar.com/ )

P ressekontakt Deutschland:

Dr. Walter Glogauer

Glogauer & Company Communications

Tel.: +491716145494

w.glogauer@glogauer.de

www.glogauer.de ( http://www.glogauer.de/ )

Aussender: Wealth Minerals Ltd. Adresse: 2710 - 200 Granville Street, V6C 1S4 Vancouver, BC Land: Kanada Ansprechpartner: Dr. Walter Glogauer Tel.: +49 8806 95 483 E-Mail: w.glogauer@glogauer.de Website: www.wealthminerals.com

ISIN(s): CA9468852095 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: TSX Venture Exchange in Calgary, Alberta (Canada)

