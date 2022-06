Positive Entwicklung: PharmaSGP eilt von Rekord zu Rekord

Gegen den Trend kann die Aktie von PharmaSGP in den vergangenen drei Monaten um rund 10 Prozent zulegen. Das Unternehmen hat 2021 seinen Umsatz und vor allem das Ergebnis gesteigert.



Die Gräfelfinger melden einen Rekordumsatz von 65,3 Millionen Euro und ein EBITDA von 19,4 Millionen Euro. Zudem schüttet man erstmals eine Dividende aus.



Die jüngst erfolgte Hauptversammlung hat dem Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt. Insgesamt gehen 5,4 Millionen Euro des Gesamtgewinns von 13,4 Millionen Euro an die Investoren. Das ist eine Ausschüttungsquote von mehr als 40 Prozent.



Umgerechnet sind dies 0,45 Euro je Aktie, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Das entspricht einer Dividendenrendite von rund 2 Prozent. Die virtuelle Hauptversammlung hat diesem Vorschlag mit 100 Prozent zugestimmt.



Die positive Entwicklung von PharmaSGP setzt sich zum Jahresauftakt fort. Beim Umsatz gibt es ein Plus von 67 Prozent auf 20,6 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA verbessert sich um 135 Prozent auf 5,0 Millionen Euro. Dabei trägt das im Sommer gekauft Produktportfolio von GlaxoSmithKline, zu dem Baldriparan, Spalt und Formigran gehören, deutlich zu den neuen Rekorden beim Umsatz und Ergebnis bei.



Dazu Vorstandschefin Natalie Weigand: "Die Umsatzentwicklung des vergangenen Geschäftsjahres sowie des ersten Quartals belegt eindrucksvoll die Potenziale, die wir über unsere Plattform sowohl bei bestehenden als auch bei neu akquirierten Marken heben können." Weigand glaubt, dass die Profitabilität der Gesellschaft weiter ausgebaut werden kann.

