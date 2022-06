DGAP-News: Galapagos Biopharma Deutschland GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

27.06.2022 / 13:00

Galapagos übernimmt CellPoint und AboundBio

Dezentrale, beschleunigte Herstellung von CAR-T-Zelltherapien ermöglicht

verbesserte Versorgung von Krebspatienten

München, Deutschland;

27. Juni 2022

Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG), CellPoint und AboundBio gaben vergangene Woche eine Übernahme von CellPoint und AboundBio durch Galapagos bekannt. Galapagos positioniert sich mit diesem Schritt im Markt für Krebstherapien der nächsten Generation und erweitert sein Portfolio und Leistungsspektrum damit erheblich. Ziel der Unternehmen ist es, das derzeitige Angebot an CAR-T-Zelltherapien zu optimieren. Gleichzeitig ist dies ein wichtiger Beitrag für die Versorgung von Patienten, insbesondere mit schweren Krebserkrankungen, die dringend schnellen Zugang zu innovative Behandlungsmöglichkeiten benötigen.

Durch die Akquisition von CellPoint erhält Galapagos Zugang zu einer innovativen, skalierbaren und automatisierten Technologie, die Zelltherapien dezentral am Point-of-Care - das heißt in der behandelnden Klinik oder in räumlicher Nähe zum Patienten - verfügbar machen kann. Gleichzeitig erschließt die Übernahme von AboundBio Galapagos eine vollständig auf humanen Antikörpern basierende Plattform für die beschleunigte Entwicklung von Therapeutika der nächsten Generation. In Kombination mit der Expertise von Galapagos als vollintegriertes Biopharma-Unternehmen besteht das Potenzial, den Behandlungsstandard der CAR-T-Zelltherapie zu verändern.



CellPoint hat in einer strategischen Zusammenarbeit mit Lonza eine neuartige Technologie zur Point-of-Care-Versorgung entwickelt: Die firmeneigene Plattform besteht aus CellPoints Software xCellit zum Workflow-Management und zur Überwachung des Herstellungsprozesses sowie dem Cocoon-System von Lonza, einer geschlossenen, automatisierten Herstellungsplattform für Zell- und Gentherapien. Dies ermöglicht eine Bereitstellung von CAR-T-Zellen innerhalb von nur sieben Tagen von der Spende des Patienten bis zur therapeutischen Anwendung. Dadurch wird die bisher erforderliche komplexe Logistik bei der Herstellung von CAR-T-Zellen vermieden. Gravierende Einschränkungen der derzeitigen CAR-T-Behandlungen können so beseitigt und die Effizienz des Behandlungsansatzes verbessert werden.

Derzeit laufen zwei Phase-1/2a-Studien bei Patienten mit rezidivierenden und therapieresistenten Lymphomen (Non-Hodgkin-Lymphom, rrNHL, und chronisch-lymphatische Leukämie, rrCLL), um einen CD19*-CAR-T-Zell-Produktkandidaten klinisch zu evaluieren. Ergebnisse werden in der ersten Jahreshälfte 2023 erwartet, wodurch eine rasche klinische Validierung der CAR-T-Zelltechnologie am Point-of-Care ermöglicht wird. In einem nächsten Schritt soll die Technologie von CellPoint genutzt werden, um mithilfe der Forschungsplattform von AboundBio neuartige, multispezifische CAR-T-Zellen für den Einsatz in diversen Indikationen herzustellen. Galapagos plant, in den nächsten drei Jahren drei weitere CAR-T-Zellkandidaten der nächsten Generation in die klinische Entwicklung zu bringen.

"Mit diesen Transaktionen positionieren wir uns als potenzieller Innovator im Bereich der CAR-T-Zelltherapie. Gleichzeitig schaffen wir eine starke Grundlage, um weitere Innovationen für Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen, die neue Behandlungsmöglichkeiten benötigen, voranzutreiben. Unser Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren drei ausdifferenzierte CAR-T-Zell-Kandidaten der nächsten Generation in die klinische Entwicklung zu bringen", sagte Dr. med. Paul Stoffels, CEO von Galapagos. "Dies ist ein erster wichtiger Schritt in unserer strategischen Neuausrichtung. Wir beabsichtigen, durch gezieltes externes Wachstum die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen und unser Pipeline zu diversifizieren mit dem Ziel, kurz- und langfristig Werte zu schaffen. Wir prüfen fortwährend zusätzliche Möglichkeiten zur Geschäftsentwicklung, um unsere eigenen Ressourcen ausschöpfen zu können und überdies unser Portfolio zu erneuern."

"Diese Transaktionen eröffnen eine großartige Möglichkeit zur Behandlung von schwerkranken Patienten mit lymphatischen Tumoren, die schon zahlreiche Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft haben", ordnete Dr. med. Ludger Rosin, Medical Head bei Galapagos Biopharma Deutschland GmbH, München, die Nachricht aus medizinischer Sicht ein. "Mit dieser Technologie müssen Zellen, die einem Patienten entnommen wurden, nicht mehr an einen spezialisierten Hersteller geschickt werden, um dort verarbeitet zu werden. Stattdessen werden sie direkt vor Ort in der Klinik zu CAR-T-Zellen für die personalisierte Therapie umgewandelt. Dadurch ist eine Bereitstellung der therapeutischen CAR-T-Zellen bereits innerhalb von sieben Tagen möglich. Diese beschleunigte Gabe der neuartigen personalisierten Therapie kann für Krebspatienten der entscheidende Vorteil im Behandlungserfolg sein. Zudem ermöglicht die Herstellung vor Ort, sehr viel mehr Patienten mit CAR-T-Zellen zu behandeln und diesen erfolgreichen, innovativen therapeutischen Ansatz besser zu nutzen."

Mit diesem strategischen Schritt verfestigt Galapagos einmal mehr seine Mission, Pionierarbeit für Patienten zu leisten: Die humanen, multispezifischen CAR-T-Konstrukte der nächsten Generation von AboundBio bieten das Potenzial für ein tieferes und dauerhafteres Ansprechen auf die Behandlung sowie für eine Folgetherapie, wenn es nach einer früheren CAR-T-Zelltherapie zu einem Rückfall gekommen ist. In Kombination mit der dezentralen Point-of-Care-Technologie von CellPoint besteht die Möglichkeit, mehr Patienten einen Zugang zur CAR-T-Zelltherapie anzubieten und somit die Effizienz der Versorgung zu verbessern.

