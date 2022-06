Autoaktien, Biotech-Werte und Dax-Favoriten: Welche Aktien standen in der vergangenen Woche auf dem Kaufzettel der Smartbroker-Kunden? Die Top 20 im Überblick.

Elektroauto-Pionier Tesla ist in den vergangenen Tagen wieder einmal in die Schlagzeilen geraten. Zunächst sorgte ein ausführliches Interview von CEO Elon Musk für Aufsehen. Darin spricht er über massive Probleme bei der Produktion und nennt die Giga-Fabriken in Berlin und dem texanischen Austin "gigantische Geldverbrennungsöfen".

Und am Montag folgten Gerüchte um Auslieferungsprobleme beim Model Y made in Germany.

Bei den Kunden des Smartbroker verteidigte die Aktie auch in der vergangenen Woche ihren Spitzenplatz als meistgehandelte Aktie.

Außerdem im Blickpunkt: Die Impfstoffproduzenten Biontech und Valneva.



Die Top 20 der meistgekauften Aktien der vergangenen Woche beim Smartbroker:

1. Tesla 2. BASF 3. Amazon 4. Biontech 5. Deutsche Bank 6. Mercedes-Benz 7. Allianz 8. Siemens 9. Valneva 10. Zalando 11. Thyssenkrupp 12. Volkswagen 13. Covestro 14. Deutsche Post 15. Porsche 16. Meta 17. Tui 18. Apple 19. Rio Tinto 20. Verbio

Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

