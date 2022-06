Mainz (ots) -Freitag, 08.07.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:22.55 GirlsquadDie WahrheitFranzösische DramaserieFree-TV-Premiere23.15 GirlsquadDer RacheplanFranzösische DramaserieFree-TV-Premiere23.30 GirlsquadFalsche RuheFranzösische DramaserieFree-TV-Premiere23.50 Two Weeks to LiveGeheime MissionSechsteilige Dramedy-Serie(vom 8.4.2022)0.15 Two Weeks to LiveWeltuntergangSechsteilige Dramedy-Serie(vom 8.4.2022)0.35 Two Weeks to LiveEntdeckungSechsteilige Dramedy-Serie(vom 8.4.2022)1.00 Two Weeks to LiveGegenwehrSechsteilige Dramedy-Serie(vom 8.4.2022)1.25 Two Weeks to LiveTäuschungSechsteilige Dramedy-Serie(vom 8.4.2022)1.50 Two Weeks to LiveShowdownSechsteilige Dramedy-Serie(vom 8.4.2022)2.15 Hide & Seek - Gefährliches VersteckspielRattenfängerUkrainische Thrillerserie(vom 11.6.2022)3.00 Hide & Seek - Gefährliches VersteckspielGefangeneUkrainische Thrillerserie(vom 11.6.2022)3.50 Hide & Seek - Gefährliches VersteckspielKalte HölleUkrainische Thrillerserie(vom 11.6.2022)4.35 Hide & Seek - Gefährliches VersteckspielGewissensfragenUkrainische Thrillerserie(vom 11.6.2022)5.30 Terra Xpress-6.00 Traumurlaub - neu gedacht(vom 24.7.2021)Deutschland 2021("Frag den Lesch - Die letzten Rätsel..." entfällt).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5258562