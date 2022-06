In der frühen US-Vorbörse gewinnt die Amazon Aktie heute Terrain. Aktuell liegt die Kursindikation bei 117,33 Dollar, am Freitag ging es für den Internet-Trendwert an der NASDAQ mit 116,46 Dollar und 3,58 Prozent Tagesplus ins Wochenende. Und mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...