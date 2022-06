Der Preis für Zinn ist in einer Woche um fast 18 % abgestürzt. Seitdem Allzeithoch Anfang März ging es um fast 50 % nach unten. Was sind die Ursachen? Nach einem fast beispiellosen Boom bei vielen Industriemetallen kam es zu einer Korrektur. Diese fiel bei Zinn besonders stark aus. Gerade in der abgelaufenen Woche ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...