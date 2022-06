Nur eine Richtung kennt heute Nokia. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund drei Prozent vorzeigen. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 4,59 EUR. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nokia-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nokia der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nokia-Analyse einfach hier klicken.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Diese Grenze ist bei 4,37 EUR zu finden. Der Kursverlauf von Nokia verspricht also spannend zu werden.

Anleger, die für die Zukunft von Nokia eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Da es heute noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...