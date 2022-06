Nr. 1 PMS und Nr. 1 Gäste-Messaging-Plattform bündeln ihre Kräfte, um Lösungen zur Gästebindung nahtlos in den täglichen Geschäftsbetrieb von Unterkünften zu integrieren

SAN DIEGO, Kalifornien, June 27, 2022, die Hospitality-Management-Plattform, die mehr Reservierungen und zufriedenere Gäste für Beherbergungsbetriebe auf der ganzen Welt ermöglicht, hat heute auf der HITEC 2022 die Übernahme der branchenführenden Lösung zur Gästebindung, Whistle, bekanntgegeben. Gemeinsam werden die Unternehmen ihre erstklassigen Technologien integrieren, um Reibungspunkte im Gasterlebnis über eine einzige Plattform zu beseitigen.



"Der Begriff ‚kontaktlos' wird allzu gleichbedeutend mit dem Gastgewerbe", so Richard Castle, COO und Mitgründer von Cloudbeds. "Wir wollen mehr Kontakt zwischen Beherbergungsbetrieben und ihren Gästen, um gezielte Berührungspunkte zu schaffen, Fragen zu beantworten und unsere Gäste über die gesamte Erfahrung hinweg zu begleiten. Untersuchungen zeigen, dass engagierte Gäste mehr Geld ausgeben und bessere Bewertungen hinterlassen und dass die Mehrheit der Gäste es vorzieht, über digitale Kanäle zu kommunizieren - Whistle macht dies alles möglich. Ob es sich um einen Chat über die Buchungsmaschine oder eine Textanfrage an der Rezeption handelt, Whistle versetzt Cloudbeds-Kunden in die Lage, Teil der Gästeerfahrung zu sein, von der Entdeckung bis nach dem Aufenthalt, und beseitigt Hindernisse, die eine Buchung oder eine positive Bewertung verhindern könnten."

Whistle ist branchenführend in der Gästebindung mit einheitlichen Kommunikationstools, digitalisierten Ankunftserlebnissen und mehr. Zu den aktuellen Kunden zählen große Hotelmarken und Hoteliers auf der ganzen Welt, darunter unter anderem Choice Hotels, Accor, IHG und Four Sisters Inns. Das 2015 gegründete Unternehmen wurde von Hotel Tech Report über fünf Jahre in Folge als Nr. 1 Gast-Messaging-Software ausgezeichnet.

Whistle wird eine wichtige Rolle in der Vision des Unternehmens spielen, eine völlig reibungslose Lösung zu schaffen, die es Gästen ermöglicht, mit Beherbergungsbetrieben zu ihren eigenen Bedingungen in Kontakt zu treten. Gleichzeitig bietet es Beherbergungsbetrieben eine einheitliche Plattform, um Kontaktpunkte während der gesamten Gästeerfahrung effizienter zu verwalten.

"Unser Ziel war es schon immer, Beherbergungsbetrieben eine einzigartige, benutzerfreundliche Lösung zu bieten, die ihre Kommunikation vereinfacht und rationalisiert", so Christopher Hovanessian, CEO und Mitbegründer von Whistle. "Cloudbeds hat eine klare Vision für den Aufbau eines besseren, reibungsloseren Gastgewerbeerlebnisses über eine einheitliche Plattform. Gemeinsam können wir einen größeren Einfluss auf die Branche ausüben, von dem nicht nur der Gast, sondern auch das Personal der Unterkunft und der Beherbergungsbetrieb selbst profitieren."

Nach der Ankündigung der Serie-D-Finanzierung im November hat Cloudbeds sein Engagement für "mehr Reservierungen, zufriedenere Gäste" mit drei Übernahmen und der Einführung mehrerer neuer Produktangebote verdoppelt, um wichtige Probleme sowohl für Betreiber als auch für Gäste anzugehen. Angetrieben von einer aggressiven Produkt-Roadmap hat sich das Unternehmen im vergangenen Jahr in der Größe fast verdreifacht, und im dritten Quartal sollen weitere Lösungen eingeführt werden, die Hoteliers dabei helfen sollen, ihr Geschäft auszubauen.

Für weitere Informationen besuchen Sie cloudbeds.com/whistle .

Cloudbeds wird weitere Einzelheiten zur Übernahme auf der HITEC 2022 in Orlando während einer Presseveranstaltung am Dienstag, 28. Juni, um 13:30 Uhr ET (amerikanische Ostküstenzeit) am Stand Nr. 1701 mitteilen.

Über Cloudbeds

Cloudbeds bietet die Plattform, die das Gastgewerbe antreibt, die Abläufe optimiert, Reservierungen und Umsätze steigert und unvergessliche Gästeerlebnisse für Beherbergungsbetriebe aller Größen und Arten auf der ganzen Welt ermöglicht. Die preisgekrönte Hospitality-Plattform von Cloudbeds kombiniert nahtlos Lösungen für Rezeption, Umsatz, Vertrieb, Gästeakquise und Gästebindung in einem einzigen, einheitlichen System, das durch einen Marktplatz von Drittanbieter-Integrationen erweitert wird. Cloudbeds wurde 2022 vom Hotel Tech Report als Nr. 1 PMS und Nr. 1 Hotelmanagementsystem ausgezeichnet und 2021 von Deloitte's Technology Fast 500 anerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter www.cloudbeds.com .

Kontakt:

Angela Petersen

angela.petersen@cloudbeds.com