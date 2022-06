Mainz (ots) -Woche 26/22Di., 28.6.Bitte Programmänderung beachten:12.00 ZDF spezial (VPS 11.59/HD/UT)G7-Gipfel in Elmau - Kanzler Scholz zieht BilanzModeration: Daniel Pontzen(Weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen. "heute" um 12.00 Uhr und"drehscheibe" entfallen.)Woche 27/22Di., 5.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:Die Flut - Ein Jahr danachZDFzeit20.15 Nach der FlutEva Brenner trifft Menschen an der AhrFilm von Constanze ViaeneKamera: Terry Manthey, Lars SchwellnusDeutschland 2022(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 13.7.2022, 1.45 Uhr beachten.)Woche 30/22Sa., 23.7.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.45 Uhr beachten:22.45 heute journal23.05 Filmnacht im ZDF (VPS 23.00)Im Auge des Hurrikans0.35 heute Xpress (VPS 0.30)0.40 Der ZDF Comedy Sommer (VPS 0.35)1.10 sportstudio live (VPS 1.05)Leichtathletik-WM5.00- Länderspiegel5.30Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5258691