Wien (www.fondscheck.de) - Nach über zwei Jahrzehnten als Kommunikationschef von Metzler hat Matthias Butzlaff das Frankfurter Bankhaus verlassen, um sich einen Traum aus seiner Kindheit zu erfüllen: Musiker zu werden, so die Experten von "FONDS professionell"."Ich will mich jetzt ganz auf die Musik konzentrieren. Für mich ist das ein neuer Lebensabschnitt", habe Butzlaff zu Bloomberg gesagt. Sein letzter Arbeitstag bei Metzler, Deutschlands ältester Bank in ununterbrochenem Familienbesitz, sei vor wenigen Tagen gewesen. Er habe nicht vor, neue Mandate in der Kommunikation anzunehmen. Denn schon seit seiner Jugend habe er sich insgeheim voll und ganz der Musik widmen wollen. Das werde er nun endlich tun. ...

