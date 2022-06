Demnächst sollte man vorsichtig sein, was man sagt, wenn man "Valorant" zockt. Der Entwickler Riot hört mit. Er versichert jedoch, nicht die Live-Kommunikation zu überwachen. Am 13. Juli hört und schneidet das Unternehmen Riot einige Voice-Chats des Spiels "Valorant" mit. Das diene dazu, die Sprachmodelle zu trainieren, die sie schließlich bei der Auswertung von Spieler-Reports in allen Titeln des Hauses verwenden möchten. Das soll letztendlich dazu führen, störendes Verhalten einzudämmen. Die Maßnahme hatte Riot bereits im April 2021 im Rahmen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...