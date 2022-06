DJ Siemens Gamesa beliefert RWE-Offshore-Windpark in Polen mit Turbinen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE hat Siemens Gamesa als bevorzugten Lieferanten für sein Offshore-Windprojekt F.E.W. Baltic II in Polen ausgewählt. In dem 350-Megawatt-Windpark sollen 25 Turbinen des Typs SG 14-236 DD von Siemens Gamesa zum Einsatz kommen, so der DAX-Konzern laut Mitteilung. Zudem wurde ein Servicevertrag geschlossen.

Mit dem Bau des Windparks könnte den weiteren Angaben zufolge 2024 begonnen werden, vorbehaltlich der endgültigen Investitionsentscheidung. Nach vollständiger Inbetriebnahmen soll der Park rund 350.000 Haushalte in Polen mit grünem Strom versorgen können.

"Mit der Entscheidung für Siemens Gamesa als bevorzugten Lieferanten haben wir den nächsten Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung unseres ersten Offshore-Windparks in Polen erreicht", so Sven Utermöhlen, CEO Offshore Wind bei RWE Renewables.

