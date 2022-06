Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street scheint die neue Woche so zu beginnen, wie sie die alte beendet hat. Nämlich mit Gewinnen. Am Freitag schlossen der Dow Jones und die anderen Indizes deutlich im Plus. Heute bahnen sich vorbörslich zumindest leichte Zugewinne an. Bei den Einzelthemen geht es heute um Nike, Microsoft, Autozone, Spirit Airlines, Prosus, Tencent und Baidu. Andreas Agly kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf