Am 15. Juli startet "Spider-Man: No Way Home" exklusiv im Abo bei Sky und Wow- Die erfolgreichsten Kinofilme in Deutschland im vergangenen Jahr wie "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben", "Dune", "Fast & Furious 9", "Venom: Let There Be Carnage" und "Paw Patrol: Der Kinofilm" jetzt über Sky Cinema nur bei Sky und WOW- Alle Filme mit Sky Q und Streamingdienst WOW auch auf AbrufUnterföhring, 27. Juni 2022 - Ab 15. Juli fliegt Tom Holland in seinem neuesten Spinnen-Abenteuer "Spider-Man: No Way Home" auf Sky und WOW durch die Lüfte. Mit dieser TV- und Streamingpremiere startet ein weiterer top Kinofilm exklusiv im Abo nur hier und vervollständigt das herausragende Angebot an Erstausstrahlungen der beliebtesten deutschen Kinohits, die es allesamt nur bei Sky und Streamingservice WOW zu sehen gibt.Der dritte Spidey-Film mit Tom Holland war zugleich der erfolgreichste der drei an den deutschen Kinokassen. Obwohl er im Gegensatz zu den beiden Vorgängern in Zeiten der Corona-Einschränkungen veröffentlicht wurde, überflügelte sie "Spider-Man: No Way Home" mit seinen über 4 Millionen Kinozuschauer bei weitem. Dank einer ausgefeilten Geschichte und genialen Auftritten auch der Vorgänger-Spinnenmänner Tobey Maguire und Andrew Garfield wurde er zum zweiterfolgreichsten Kinofilm im Jahr 2021. Nur der letzte Auftritt von Daniel Craig als 007 in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" brachte noch mehr Zuschauer im vergangenen Jahr in die Kinos. Platz 3 der Jahrescharts belegt "Fast & Furious 9", der neueste und natürlich spektakulärste Kracher der Vollgast-Reihe um Vin Diesel und seine Gang. Mit "Dune" holte sich Dennis Villeneuves Sci-Fi-Großwerk den vierten Platz der Jahrescharts. Dank "Venom: Let There Be Carnage" konnte schließlich noch ein weiterer Superheld eine top Platzierung unter den 2021 veröffentlichen Kinofilmen feiern. Ebenfalls mit einem Sequel. Und die Ehre des Familienfilms hielt schließlich "Paw Patrol: Der Kinofilm" auf Platz 6 hoch. Hier durften die mehr bei Jung als bei Alt beliebten Fellfreunde nun endlich auch auf der großen Leinwand und im langen Kinoformat einige witzige Abenteuer bestehen.Dank Verträgen mit Studios wie Universal, Sony Pictures, Warner, Studiocanal, Constantin Film, Leonine Studios und seit 2022 auch Paramount kann Sky die größten und erfolgreichsten Kinofilme als Erster im TV zeigen und WOW sie als erster Streamingdienst in sein reguläres Angebot aufnehmen. Im Lauf des Jahres 2022 werden etwa u.a. auch noch "The Batman", "Uncharted" und "Matrix Ressurrections" auf Sky und WOW ihre Premiere feiern. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wowtv.de%2F&data=05%7C01%7Csteffen.thiel%40sky.de%7C224be9e9347a4546ec4f08da581b55d0%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637919171725800158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CfNqN0d0BbRsC07S9acp8enilW4z33mY9GIATdbELjY%3D&reserved=0) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über Sky Q:Sky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, RTL+ und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404).Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wowtv.de%2F&data=05%7C01%7Csteffen.thiel%40sky.de%7C224be9e9347a4546ec4f08da581b55d0%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637919171725800158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CfNqN0d0BbRsC07S9acp8enilW4z33mY9GIATdbELjY%3D&reserved=0) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. 