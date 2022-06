Die Anleger in Europa sind mit zunehmendem Optimismus in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax zog am Montag rund ein Prozent auf 13.214 Punkte an; der EuroStoxx50 notierte rund ein halbes Prozent fester bei 3553 Zählern. Investoren hofften darauf, dass bei den zuletzt gebeutelten Aktien eine Bodenbildung erreicht wurde, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. Auch die Furcht vor überzogenen Zinserhöhungen durch die Fed lasse ...

