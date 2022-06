DJ PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Weng Fine Art AG beschließt Rückkauf eigener Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Monheim am Rhein (pta035/27.06.2022/16:20) - Der Vorstand der Weng Fine Art AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrat beschlossen, die angekündigte Platzierung eigener Aktien bei professionellen US-amerikanischen Anlegern vorerst nicht weiterzuverfolgen. Aus Sicht der Gesellschaft ist die aktuelle Marktlage für eine solche Platzierung ungeeignet. Auch haben die bisherigen Marktsondierungen ergeben, dass der Bestand eigener Aktien von lediglich noch 90.000 Stück für den anzusprechenden Investorenkreis zu niedrig ist. Um die Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft im Hinblick auf die Verwendung eigener Aktien künftig wieder zu erweitern, hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der durch die Hauptversammlung am 6. Oktober 2020 erteilten Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien Gebrauch zu machen und in der Zeit vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022 bis zu insgesamt 60.000 eigene Aktien von ihren Aktionären zurückzukaufen. Der Vorstand kann den Rückkauf jederzeit vorzeitig beenden. Die Aktien werden ausschließlich über die Börse erworben. Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) wird den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem), an den vorangegangenen zehn Börsenhandelstagen um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Die erworbenen Aktien sollen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden können.

Kontakt (mitteilende Person):

Rüdiger K. Weng Vorstand

Weng Fine Art AG

Rheinpromenade 13

40789 Monheim am Rhein

Tel.: 49 (0)2173 690 8700

www.WengFineArt.com ( http://www.wengfineart.com/ )

Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein

ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: m:access in München

