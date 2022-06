SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD bereitet den Börsengang seiner Halbleiter-Unit BYD Semiconductor vor und investiert nun in den Chip-Designer Tauren Semiconductor. Die BYD Company Ltd. (Build Your Dreams) hat eine Investition in Shanghai Tauren Semiconductor Co. Ltd. bekannt...

Den vollständigen Artikel lesen ...