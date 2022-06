Schimpansen sind uns Menschen sehr ähnlich. Das zeigen auch immer wieder Tests, bei denen die Affen extrem schnell lernen und erstaunliche Ergebnisse erzielen. Zu 98,7 Prozent stimmen das Erbgut von Schimpanse und Mensch überein. Aus diesem Grund sind die Menschenaffen beliebte Probanden in der Forschung. Forscher der University of Saint Andrews in Großbritannien und der University of Michigan-Dearborn in den USA haben jetzt getestet, wie Schimpansen in virtuellen Umgebungen navigieren. So wollen die Wissenschaftler nachvollziehen, warum die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...