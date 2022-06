Im Juli findet der nächste Amazon Prime Day statt. Wir informieren dich über die wichtigsten Regeln und zeigen dir, wie du Schnäppchen von Ladenhütern unterscheiden kannst und welche sonstigen Aktionen es rund um die beiden Angebotstage gibt. Der Prime Day 2022 wirft seine Schatten voraus. Am Dienstag und Mittwoch, 12. und 13. Juli 2022, ist es endlich so weit. Dann wird Amazon wieder die große Angebotsschlacht eröffnen. Doch nicht Amazon allein: Denn in den letzten Jahren wurde der Prime Day gerade bei kleineren Händlern zum Umsatzturbo, indem Amazon durch entsprechende Angebote und Hervorhebungen deren Verkäufe angekurbelt ...

