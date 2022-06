Tagesausblick für 28.06.: DAX kann Tageshoch erneut nicht halten. Wasserstoffaktien und Maschinenbauer gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Die Bullen wollten das Aufwärtsmomentum vom Freitag nutzen und zum Auftakt in die neue Woche an die Erholung anknüpfen. Dies gelang auch in der ersten Handelsstunde. Dann fehlten allerdings die Anschlusskäufe und so brökelten die Gewinne wieder. So schloss der DAX und EuroStoxx50 nahezu unverändert und der CAC40 verbuchte gar ein Minus von einem halben Prozent. Die Rahmenbedingungen bleiben unverändert. Zins- und Konkunkturrisiken bremsen jegliche Aufwärtsbemühungen.

Am Rentenmarkt zogen die Renditen mehrheitlich leicht an. Allerdings gab es kaum nennswerte Impulse durch Konjunkturdaten oder Stimmungsindikatoren. Wenig Bewegung war auch bei den Edelmetallen zu verzeichnen. Die G7-Staaten planen Meldungen zufolge den Stop von Goldimporten aus Russland. Der Goldpreis verharrte dennoch bei 1.840 US-Dollar pro Feinunze. Ein vergleichbares Bild zeigte sich auch am Ölmarkt. Seit sechs Handelstagen pendelt die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zwischen 109 und 114 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar versucht seit 1 1/2 Wochen die Marke von 1,06 US-Dollar zu überwinden. Bisher ist er stets gescheitert. Der Druck der Bullen wird gleichwohl größer!

Unternehmen im Fokus

Daimler Truck fährt weiterhin zweigleisig und entwickelt sowohl E-Lkws als auch wasserstoffbetriebenen Lkws. Nun plant der Nutzfahrzeughersteller gar Wasserstoff-Lkws mit einer Reichweite von rund 1.000 Kilometern. Die Meldung reichte, um den kurzfristigen Abwärtstrend zunächst zu bremsen. Von einer Trendumkehr kann jedoch noch keine Rede sein. Die Lufthansa rechnet damit, dass sich der Flugverkehr möglicherweise erst 2023 normalisiert. Vergangene Woche gab es Meldungen, wonach die Fluggesellschaft aktuell darüber nachdenkt, einige geparkte A380 Großraumflugzeuge künftig wieder abheben zu lassen. Eine Entscheidung könnte in den nächsten Wochen fallen. Die Aktien stagnierte heute bei rund EUR 6. Nordex hat sich beim Großaktionär Acciona frisches Geld besorgt. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung werden rund 16 Millionen neue Aktien zu EUR 8,70 an Acciona verkauft. Die Aktie reagierte mit einem Kursplus von knapp acht Prozent. Die Südzucker-Aktie erreichte den höchsten Stand seit Oktober 2020. Konzernchef Niels Pörksen erwartet einen deutlichen Anstieg der Zuckerpreise.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Global Hydrogen Index und Solactive Deutscher Maschinenbau Index

Cancom lädt morgen zur Hauptversammlung und Fuchs Petrolub zum Kapitalmarkttag. Bei VW findet eine Betriebsversammlung mit Konzernchef Herbert Diess statt.

Wichtige Termine

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex Deutschland, Juli

Frankreich - Verbrauchervertrauen, Juni

Frankreich - Arbeitsmarkt, Q2

USA - Verbrauchervertrauen, Juni

USA - FED-Präsidentin von San Francisco Daly nimmt an einem von LinkedIn veranstalteten virtuellen Kamingespräch teil

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.440/13.570/13.760 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.620/12.900/13.100 Punkte

Der DAX kratzte in der ersten Handelsstunde fast an der Marke von 13.400 Punkten. Dann drehte jedoch die Stimmung der Index sank in den Bereich von 13.200 Punkten. Auf der Unterseite findet der Leitindex nun zwischen 12.900 und 13.100 Punkten eine breite Unterstützungszone. Solange sie hält besteht die Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 13.400/13.440 Punkte.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 240.3.2021 - 27.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.06.2014- 27.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W3S 3,31* 12.700 13.200 16.08.2022 DAX HB6W3Z 2,02* 13.400 13.900 16.08.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.06.2022; 17:10Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W54 3,55* 14.100 13.600 16.08.2022 DAX HB6W4X 2,18* 13.400 12.900 16.08.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.06.2022 17:10 Uhr

