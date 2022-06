NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vitesco vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die coronabedingten Lockdowns in China dürften den Automobilzulieferer für Antriebstechnologien belastet haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine durchgreifende Erholung auf diesem wichtigen Markt werde Vitesco voraussichtlich aber ein Erreichen des Profitabilitätsziels (Ebit-Marge) für das Gesamtjahr ermöglichen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 16:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / 16:51 / BST



ISIN: DE000VTSC017

