Hermès International: geht der Abverkauf trotz guter Quartalszahlen weiter?

Oligarchen-Familien ohne Shopping-Laune? Bärische Chartformation bei Hermès International (RMS). Weitere Details zu diesem Setup im alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at!

Symbol: rms ISIN: FR0000052292

Chart vom 27.06.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 1066.5 EUR

Rückblick: Die Aktie des französischen Luxusmodekonzerns notiert seit dem Allzeithoch von Ende November 2021 meist unter den gleitenden Durchschnitten und so spricht vieles dafür, dass auch die jüngste Bärenflagge bald in einen neuen Abverkauf übergehen könnte. Das Wertpapier startete zu Wochenbeginn über dem 50er-EMA, lag aber beim Schlussgong der Börse deutlich darunter. Im Halbjahresvergleich sind rund 31 Prozent Kursverlust zu verzeichnen.





Meine Expertenmeinung zu RMS:

Meinung: Das Unternehmen aus Paris präsentierte im 1. Quartal noch sehr solide Geschäftszahlen mit einem Umsatzplus von 33 Prozent, der Ukraine-Krieg wird wohl aber doch Spuren hinterlassen. Mit dem "Pausieren" des Geschäftsbetriebs in den drei Moskauer Filialen und dem Verzicht auf die geplante Eröffnung eines Verkaufsstandorts in St. Petersburg liegt das Russland-Geschäft brach und auch die Einkäufe russischer Oligarchen-Familien in den Hermès-Geschäften außerhalb ihres Heimatlandes dürften rückläufig sein.

Mögliches Setup: Wir orientieren uns mit Trigger und Stopp Loss an der roten Tageskerze vom Montag. Kursziel ist das Pivot-Tief vom 16. Juni. Die nächsten Quartalszahlen stehen am 29. Juli auf der Tagesordnung, so dass sie das Short Setup nicht stören. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RMS.

Veröffentlichungsdatum: 27.06.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.