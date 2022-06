Seattle (ots/PRNewswire) -Das Pilotprojekt wird Erkenntnisse über die Leistung der Spam-Abwehr und die Kundenerfahrung liefernRealNetworks® (NASDAQ: RNWK), ein führender Anbieter von KI-gestützter digitaler Mediensoftware und -dienstleistungen, hat heute ein Pilotprogramm mit Vodafone Deutschland angekündigt, um einen neuen Dienst namens Vodafone CallProtect einzuführen. Vodafone CallProtect warnt Vodafone Deutschland-Kunden vor potenziell betrügerischen, betrügerischen oder spamartigen Anrufen. Die Technologie hinter CallProtect ist KONTXT® von RealNetworks, eine KI-basierte Anti-Spam-Lösung für Messaging und Sprachanrufe, die die KONTXT Reputation Service Datenbank beinhaltet.Der Vorteil der RealNetworks-Technologie besteht darin, dass sie eine Vielzahl von Funktionen zum Schutz vor Betrug sowohl für Sprachanrufe als auch für Messaging bietet. Die Kunden von KONTXT entscheiden, welche Module zur Datenanalyse und zum Kundenschutz aktiviert werden. Das Vodafone CallProtect-Pilotprojekt wird das KONTXT Android SDK für die Anreicherung von Anrufen und den KONTXT Reputation Service für die Suche nach Nummern nutzen. Die KONTXT Reputationsservice-Datenbank enthält bekannte Spam-Nummern, die von führenden Anbietern von Spam-Datenbanken bereitgestellt werden. Der Reputationsservice ist auch in der Lage, MSISDN-Risiken auf der Grundlage der neuesten AI/ML-Technologie zu bewerten.Vodafone CallProtect wird in den Vodafone Secure Net-Dienst für Android integriert. Vodafone Secure Net ist ein auf dem Mobilfunknetz basierendes Sicherheitsprodukt, das die mobilen Geräte von Vodafone-Kunden schützt. Wenn Sie mit dem Vodafone-Mobilfunknetz in Deutschland verbunden sind, blockiert es automatisch schädliche Anlagen und schützt Sie schnell vor Viren, bevor diese Schaden anrichten können.bile Geräte. Benutzer von Secure Net können den Dienst aktivieren und deaktivieren. Nach der Aktivierung werden alle eingehenden Anrufe mit einer Datenbank abgeglichen, um zu überprüfen, ob es sich bei der anrufenden Nummer um eine bekannte Spam- oder Betrugsnummer handelt. Wenn eine positive Übereinstimmung festgestellt wird, wird auf dem Telefon des Benutzers eine Informationsmeldung angezeigt, die es ihm ermöglicht, den Anruf abzulehnen."Seit dem Ausbruch der Pandemie haben die weltweiten betrügerischen Anrufe erheblich zugenommen, was zum Start dieses Projekts geführt hat", sagte Mathias Grünwald, Vertriebsdirektor bei RealNetworks. "Wir freuen uns über die Entscheidung von Vodafone, eine Partnerschaft mit RealNetworks einzugehen, um die Vorteile unserer führenden Betrugsbekämpfungslösung KONTXT zum Schutz ihrer Kunden zu nutzen".CallProtect wird für bestehende Benutzer von Vodafone Secure Net in Deutschland kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Pilotprojekt wird ab dem Start des CallProtect-Dienstes für sechs Monate aktiv sein. Das Ziel des Pilotprojekts ist es, Erkenntnisse über die Akzeptanz der Benutzer zu gewinnen und die Leistungsfähigkeit des Dienstes zu bewerten.Informationen RealNetworks' KONTXTRealNetworks® kann auf eine reiche Geschichte an Erfahrung und Innovation im Bereich der digitalen Medien zurückblicken und hat eine neue Generation von Produkten entwickelt, die erstklassige künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen einsetzen, um unser tägliches Leben zu verbessern und zu sichern. KONTXT® (kontxt.com) ist eine branchenführende NLP (Natural Language Processing)-Plattform zur Kategorisierung und Blockierung von Spam und betrügerischen Textnachrichten, Bildern und Sprachanrufen, die es Netzbetreibern ermöglicht, durch die Klassifizierung von Textnachrichten und die Bekämpfung von Spam die Kundenbindung zu stärken und neue Einnahmen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter:realnetworks.com.drataezyk@realnetworks.comKONTXT - KONTXT hilft Ihnen, Betrug zu bekämpfen und die Kundenbindung in Echtzeit zu verbessern.Pressekontakt:Deena Rataezykdrataezyk@realnetworks.com425-373-6100KONTXT - KONTXT hilft Ihnen, Betrug zu bekämpfen und die Kundenbindung in Echtzeit zu verbessern.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1847333/Kontxt_Logo.jpgOriginal-Content von: RealNetworks, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21208/5259122