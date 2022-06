Freiburg (ots) -



(...) Signale (..), die von diesem Gipfel ausgehen, [sind] weitere Sanktionen gegen den Kreml. Da ist das glaubwürdig vorgetragene Bekenntnis, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf zeitlich unbegrenzt zu unterstützen, "so lange wie nötig" (...) Die G7 gibt damit ein Versprechen, das weit über die Frage einzelner Waffenlieferungen hinausgeht. Die sieben Staaten plus Europa beweisen Ausdauer und Geschlossenheit. Beides hatte Putin nicht auf der Rechnung und ebenso wenig wohl die Absicht der Nato, die Zahl ihrer Eingreifkräfte massiv zu erhöhen. (...) Die G7 lebt, und sie hat sich noch lange nicht aufgegeben. Gut so. http://mehr.bz/9tzg (BZ-Plus)



