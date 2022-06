NielsenIQ baut seine führende globale Retail-Praxis durch Verstärkung von Dawn E. Norvell als Global Head des neugebildeten NielsenIQ Retail Lab aus. In ihrer neuen Funktion wird Dawn E. Norvell ein proggressives Team leiten, das zusammengestellt wurde, um die Bedürfnisse von Einzelhandelskunden sowie Designlösungen besser identifizieren zu können und Einzelhändlern zu ermöglichen, unter Einsatz der vollständigen Produktsuite von NielsenIQ ihr Unternehmen voranzubringen. Dawn E. Norvell wird eine Vertriebs- und Betriebsführungsstrategie aufbauen, die entwickelt wurde, um den Fokus von NielsenIQ auf Retail-Analysen zu erweitern und das Wachstum des Unternehmensbereichs voranzutreiben.

"Das NielsenIQ Retail Lab ist wichtiger Bestandteil unserer globalen Retail-Strategie und unseres Unternehmenserfolgs. Die branchenführenden Kenntnisse und die Erfahrung im globalen Wettbewerb, über die Dawn E. Norvell verfügt, verleihen ihr eine einzigartige Sichtweise auf das aktuelle Handelsklima", so David Johnson, Global President of Retail bei NielsenIQ. "Ihre umfassenden Erfahrungen aus erster Hand werden unser breites Markteinführungsangebot für unsere Kunden verbessern und unser Retail-Team um einen beachtlichen Erfahrungsschatz bereichern. Wir sind hocherfreut, dass NielsenIQ auch weiterhin die besten Talente innovativer Denker und visionärer Führungspersönlichkeiten anzieht."

Dawn E. Norvell ist eine visionäre Wirtschaftsführerin mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und umfassender Retail-Erfahrung. Ihr Know-how in den Bereichen Verbraucher- und Hersteller-Datenanalytik, das ihr ermöglicht komplexe Brückenlösungen zur Lösung von betriebswirtschaftlichen Probleme zu erstellen, sowie in den Bereichen Gewinn- und Verlust-Management und verbraucherorientierte Unternehmensstrategie wird uns in die Lage versetzen, langfristig gute Geschäftsergebnisse zu erzielen.

"Der Wechsel zu NielsenIQ ist für mich eine spannende Herausforderung, da der Ruf des Unternehmens für exzellenten Kundenservice und für die engagierte Bereitstellung von sachkundigen Analysen von Konsumenten- und Markttrends beispiellos ist", so Dawn E. Norvell. "Besonders anziehend war für mich das wahrhaft innovative Konzept eines Retail-Labors, das die Identifizierung der grundlegenden Herausforderungen eines Händlers und somit die Möglichkeit bietet, diese Probleme anzugehen und auch die Gelegenheit bietet, die Stärken des Händlers zu monetarisieren. Ich freue mich nun darauf, durch die Leitung und Entwicklung eines gemischten Teams innovativer Denker und talentierter Experten von NielsenIQ Retail Lab die Geschäftsergebnisse weiter verbessern zu können."

Vor ihrer Tätigkeit bei NielsenIQ war Dawn E. Norvell mehr als 10 Jahre bei Walmart tätig, wo sie als Senior Merchant und als Vermarkter in den Bereichen Lebensmittel, Konsumgüter und Schönheitsartikel fungierte. Sie wurde mit mehreren Branchenawards ausgezeichnet, darunter folgende Auszeichnungen von Walmart: Merchandising Excellence Impact Award und Risk Thinking Award. Darüber hinaus trat Dawn E. Norvell als Hauptrednerin bei zahlreichen Veranstaltungen auf und wurde im Artikel "Black Women in Beauty: 15 Beauty Executives Who Are Changing the Industry" (Schwarze Frauen in der Schönheitsbranche: 15 Branchenführungspersönlichkeiten, die die Branche verändern) des Essence Magazine als "besonders leistungsfähige" Führungspersönlichkeit der Schönheitsbranche hervorgehoben.

