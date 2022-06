Für die Aktie Deutsche Euroshop aus dem Segment "Immobilien" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 27.06.2022, 20:11 Uhr, ein Kurs von 22.04 EUR geführt. Die Aussichten für Deutsche Euroshop haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell". 1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses ...

