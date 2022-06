"Es ist durchaus möglich, Profifußballerin zu werden"

Fußballspielerinnen und PUMA-Athletinnen sprachen in einem "She Moves Us"-Video für das Sportunternehmen PUMA offen über die Entbehrungen und Herausforderungen, die der Fußball für eine Profi-Fußballspielerin mit sich bringt: "Ich muss mich mit männlichen Normen auseinandersetzen, nur weil ich eine Fußballspielerin bin. Ich glaube, die meisten Menschen auf der Welt betrachten Fußball als einen Männersport: Nur für mich ist es dasselbe. Wir machen das Gleiche. Auch das Drumherum sollte dasselbe sein. Dafür kämpfen wir und versuchen, dies der Welt zu zeigen", so die norwegische Nationalspielerin Ingrid Engen.

Der englische Fußballstar Nikita Parris war erstaunt über die Veränderungen, die sich mit Blick auf Profisportlerinnen vollzogen haben: "Ich sah mich gezwungen, die männlichen Normen nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch außerhalb des Spielfelds, auf dem Trainingsgelände, in Frage zu stellen. Und was die Ungleichheit im Frauenfußball angeht, gibt es inzwischen viele Veränderungen. Ungleichheit im Frauenfußball hat sich stark verändert. Aber dank der Pionierinnen, die vor uns da waren, führen wir heute den Kampf für das Gute weiter."

Die schwedische Nationalspielerin Fridolina Rolfö, die in ihrem Beruf international erfolgreich ist, möchte auch andere Sportlerinnen inspirieren, an sich zu glauben: "Ich engagiere mich für die nächste Generation. Ich möchte ein Vorbild sein und den jungen Spielerinnen und Spielern zeigen, dass es durchaus möglich ist, Profifußballerin zu werden."

Nur vier Monate nach der Geburt ihres Sohnes kehrte die isländische Nationalspielerin Sara Björk Gunnarsdottir auf das Spielfeld zurück, nicht nur, um wieder im Spitzensport mitzumischen, sondern auch, um eine Generation von Sportlerinnen zu inspirieren, ihren Traum nicht aufzugeben. Ihr wichtigster Ratschlag lautet: "Was auch immer in deiner Karriere passiert und was du durchmachst, nimm es als eine Lektion. Denn nur so kannst du wachsen. Du kannst dich weiterentwickeln. Habt Vertrauen in euren Körper. Wenn ihr wirklich beides wollt, könnt ihr das."

"She Moves Us" will Mädchen und junge Frauen durch den Austausch von Erlebnissen, Erfahrungen und gemeinsamen Anstrengungen für ihre Rechte rund um den Globus stärken. Inspiriert wurde die Kampagne durch den internationalen Popstar und PUMA-Botschafterin Dua Lipa, die hervorhob: "Das Erzählen von Erfolgsgeschichten trägt dazu bei, das Narrativ zu verändern, vor allem in Bereichen wie Sport und Unterhaltung, in denen bisher eher die Leistungen von Männern hervorgehoben wurden. Frauen sind auf allen Gebieten erfolgreich, und es ist aufregend und ermutigend, wenn ihre Leistungen gefeiert werden. Außerdem ermutigt es die nachrückenden Frauen, nach den Sternen zu greifen."

PUMA bietet ein umfassendes Produktangebot für Frauen und Mädchen im Sport: Unterwäsche und Activewear, modische Sportbekleidung, ein Angebot für Umstandsmode und leistungsspezifische Produkte, die ausschließlich für Frauen entwickelt wurden. PUMA unterstützt alle Athleten dabei, Höchstleistungen zu erbringen und arbeitet mit Organisationen und Partnern zusammen, die sich für den Abbau von Hindernissen im Sport einsetzen.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit mehr als 70 Jahren bringt PUMA Sport und Kultur unaufhaltsam voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt entwickelt. PUMA bietet leistungs- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und Mode zu tragen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 16.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

