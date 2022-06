Top-Aktien, die jetzt ein Schnäppchen sind? Davon gibt es im Moment so einige. Zumindest gemessen an den Aktienkursperformances existieren reihenweise Discounts. Es geht eher darum, welche jetzt die langfristig orientiert aussichtsreichsten Chancen für Investoren sind. Blicken wir auf zwei Top-Aktien, die jetzt für mich spannende Schnäppchen sein können: Es sind Roku (WKN: A2DW4X) und Verizon Communications (WKN: 868402). Der breite Markt könnte derzeit einen Fehler machen, was das Einpreisen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...