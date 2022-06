An den Börsen sind die Zeiten stetig steigender Kurse vorerst vorbei. Die meisten großen Aktienindizes liegen inzwischen rund 20 % tiefer als noch am Anfang des Jahres. Noch härter hat es die BASF-Aktie (WKN: BASF11) getroffen. Aktuell kostet eine Aktie mit 42,49 Euro mehr als 30 % weniger als am Anfang des Jahres (Stand: 24.06.2022). Das hat zur Folge, dass die BASF-Aktie im Verhältnis zum Gewinn des letzten Jahres extrem günstig bewertet ist und noch dazu eine unglaubliche Dividendenrendite von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...