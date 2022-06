Siemens übernimmt den amerikanischen Softwarespezialisten Brightly. Für knapp 1,6 Mrd. US-Dollar geht der Deal über die Bühne. Die Lufthansa reaktiviert den A380. Ab dem Sommer 2023 wird der Doppeldecker wieder abheben. Credit Suisse wurde wegen Beihilfe zur Geldwäsche verurteilt. Jahrelange wurden Drogengelder der bulgarischen Mafia gewaschen.Der asiatische Aktienhandel entwickelt sich am Dienstag überwiegend freundlich. Die meisten Benchmarks in der Region notieren während der Sitzung im Plus und werden vom KOSPI und Nikkei 225 Index ...

