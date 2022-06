Das Instrument 4LG CH0371153492 LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2022The instrument 4LG CH0371153492 LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.06.2022Das Instrument 307 CA82509L1076 SHOPIFY A SUB.VTG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2022 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2022The instrument 307 CA82509L1076 SHOPIFY A SUB.VTG EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.06.2022 and ex capital adjustment on 29.06.2022Das Instrument HS0 JP3845770001 HOSHIZAKI CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2022 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2022The instrument HS0 JP3845770001 HOSHIZAKI CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.06.2022 and ex capital adjustment on 29.06.2022Das Instrument AFN US88870R1023 TIVITY HEALTH DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2022 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2022The instrument AFN US88870R1023 TIVITY HEALTH DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.06.2022 and ex capital adjustment on 29.06.2022Das Instrument 9TE SE0006994448 SPECTRUMONE AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2022 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2022The instrument 9TE SE0006994448 SPECTRUMONE AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.06.2022 and ex capital adjustment on 29.06.2022Das Instrument KO2 FR0010386334 KORIAN S.A. INH. EO 5 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2022The instrument KO2 FR0010386334 KORIAN S.A. INH. EO 5 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.06.2022Das Instrument DR0 DE000A0XYG76 DT.ROHSTOFF AG NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2022 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2022The instrument DR0 DE000A0XYG76 DT.ROHSTOFF AG NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.06.2022 and ex capital adjustment on 29.06.2022