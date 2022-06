Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat zum Wochenbeginn Gewinne eingefahren. Der DAX legte kurz nach Handelsstart kräftig zu und näherte sich sogar der Marke von 13.400 Punkten an. Am Ende ging der DAX rund 0,5 Prozent höher bei 13.186 Zählern aus dem Handel. Marktidee: United Internet Die Aktie von United Internet befindet sich seit dem August 2020 in einem intakten Abwärtstrend. Zuletzt stabilisierte sich das Papier an einer wichtigen Unterstützungszone. Kann sich der Kurs darüber halten, besteht Hoffnung auf eine Erholungsbewegung. In dem Fall rücken auf der Oberseite zwei Ziele in den Fokus. Damit sich das mittelfristige Chartbild entspannt, müsste der Kurs aber noch zwei weitere Marken knacken. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf