Der DAX geht mehr oder weniger unverändert in den Handlestag. Die US-Börsen waren gestern nach ihrer jüngsten Erholungsrally ohne frischen Schwung in die Woche gestartet. Das Umfeld bleibt schwierig, angesichts anhaltender Rezessions- und Inflationssorgen. Der Terminkalender ist recht übersichtlich. Die Vorgaben sprechen nicht wirklich für einen dynamischen Handelsstart. Die Handelswoche in den USA beginnt mit roten Vorzeichen. Sowohl der Dow Jones Industrial Average wie auch der marktbreite S&P ...

