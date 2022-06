Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz und Fabian Zbinden, bekannter Start-up Unternehmer und Koch, werden Partner. Der 33-jährige Berner wird Lidl Schweiz künftig als Markenbotschafter vertreten.Christian Stucki, René Schudel, Anita Buri, Samuel Giger und Sina Frei - diese bekannten Persönlichkeiten sind bereits für Lidl Schweiz als Markenbotschafter tätig. Neu gesellt sich der Berner Start-up-Unternehmer und Koch Fabian Zbinden dazu. Ab sofort ist der 33-jährige für Lidl Schweiz als Markenbotschafter unterwegs und wird von Lidl Schweiz im Rahmen eines Sponsorings gefördert.Seine Passion für das Kochen hat Fabian Zbinden bereits in seiner Kochlehre entdeckt, die er, wie sein Freund René Schudel, im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken absolviert hat. Im Anschluss hat er während mehrerer Jahre als Koch in Hollywood im Restaurant "NOBU" von Robert De Niro gearbeitet. Seit 2014 ist er als Start-up-Unternehmer und Koch unterwegs. Der Fokus von Fabian, der sich selbst seit einigen Jahren vegan ernährt, liegt auf einer pflanzenbasierten Ernährung. Für Lidl Schweiz ist er damit im Bereich der pflanzenbasierten Ernährung eine Bereicherung und optimale Ergänzung zur langjährigen Partnerschaft mit René Schudel.Als wichtiger Meilenstein seiner Karriere galten die Gründung von seinem Foodtruck "La Ribolitta" sowie die Co-Gründung des veganen Start-ups "Feel Food", die vegane Fertigmahlzeiten wie "Chili sin Carne", "Red Lentil Dal" oder "Pasta Bolo Vegan" anbietet. Die Gerichte bestehen zu 100 Prozent aus pflanzlichen Bio-Zutaten. Seit dem Jahr 2021 wirkt Fabian auch als TV-Koch bei "SRF bi de Lüt" mit."Die pflanzenbasierte Ernährung und nachhaltiges Handeln liegt mir am Herzen. Mit Lidl Schweiz habe ich einen Partner, der die gleichen Werte teilt. Das verbindet uns!", so Fabian Zbinden, "wir sind beide bestrebt diese Themen ernst zu nehmen und ich bin mir sicher, dass dieses Gedankengut auch in unserer Zusammenarbeit spürbar sein wird."Raphael Werner, Head of Marketing von Lidl Schweiz, begrüsst Fabian Zbinden und sein Engagement herzlich: "Willkommen in unserer Lidl Schweiz Family, Fabian. Wir freuen uns auf die bevorstehende Zusammenarbeit und gemeinsame kulinarische Höhepunkte! Fabian passt wunderbar in unser bestehendes Bestreben beste Qualität zum besten Preis über das gesamte Sortiment anzubieten -auch im veganen und vegetarischen Bereich. Schon jetzt bieten wir eine grosse Auswahl mit über 80 veganen und vegetarischen Produkten und darüber hinaus auch täglich über 150 frische Früchte- und Gemüse-Artikel."Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100891695