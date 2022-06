DJ Valeo erhält Auftrag von BMW

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Valeo und der Autobauer BMW haben eine umfangreiche Zusammenarbeit vereinbart. Die Franzosen sollen den Bayern Controller, Sensoren und Software für das Einparken und Manövrieren der kommenden Auto-Plattformgeneration "Neue Klasse" liefern, die 2025 auf den Markt kommen soll, wie Valeo mitteilte.

Valeo wird den ADAS-Domain-Controller entwickeln und produzieren, der in der Lage ist, alle Datenströme von allen ADAS-Sensoren in den BMW-Fahrzeugen zu verwalten. Das von Valeo, BMW und Qualcomm entwickelte System ist mit einigen der leistungsstärksten Automobilprozessoren auf dem Markt ausgestattet und in der Lage, die Umgebung des Fahrzeugs sowie das Fahrzeuginnere in Echtzeit zu erfassen und zu verstehen. Neue Funktionen und Upgrades werden während des gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs hinzugefügt. Finanzielle Details des Auftrages wurden nicht genannt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2022 02:26 ET (06:26 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.