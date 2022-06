DGAP-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Anleihe

ESGTI AG: Verschiebung der ordentlichen Generalversammlung 2022 und Publikation des Geschäftsberichts 2021 und Kaufanbebot für ausstehende Anleihe



28.06.2022 / 08:56

Hünenberg, 28. Juni 2022 - Der Verwaltungsrat der ESGTI AG (Ticker: ESGTI) hat aufgrund von Verspätungen bei der Vorbereitung der Generalversammlungen einiger Tochtergesellschaften entschieden, die Generalversammlung der ESGTI AG in Hünenberg vom 30. Juni 2022 um 10:00 Uhr auf den 27. Juli 2022 zu verschieben und den Geschäftsbericht 2021 spätestens am 4. Juli 2022 zu publizieren, um den Aktionären genügend Zeit zur Vorbereitung auf die Generalversammlung zu geben.

Das entsprechende Ausnahmegesuch wurde der Zulassungsstelle der BX Swiss am 27. Juni 2022 eingereicht.



Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der ESGTI AG, Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg/ZG, Schweiz, statt.



In Anbetracht der anhaltenden Pandemie-Situation wird die diesjährige Generalversammlung auch per Videokonferenz übertragen, so dass alle eingetragenen Aktionäre oder deren Vertreter auf Wunsch per Video teilnehmen können. Eingetragene Aktionäre der ESGTI AG können ihre Rechte an der Generalversammlung durch schriftliche oder elektronisch übermittelte Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.





Die Details zur Tagesordnung sowie die Geschäftsberichte und die geprüften Jahresabschlüsse finden Sie in der offiziellen Einladung sowie die Anmelde- und Abstimmungsanweisungen ab dem 4. Juli 2022 in unserem Download-Center auf unserer Website.



Parallel dazu bietet die ESGTI AG den Inhabern der aktuellen Anleihe (ISIN XS2158598345) einen vorzeitigen Rückkauf der Anleihe inklusive aufgelaufener Zinsen zum Termin 29. Juli 2022 an. Wir bitten alle Anleihegläubiger, die an diesem Angebot interessiert sind, ihr Interesse bis zum 15. Juli 2022 per E-Mail an investors@esgti.com zu bestätigen.



Kontakt

Andreas R. Bihrer, Präsident des Verwaltungsrates

Email: general-meeting@esgti.com, Tel.: +41 41 500 19 60



Über ESGTI AG

Die ESGTI AG ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, die sich auf Investitionen mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) konzentriert. ESGTI investiert oder finanziert, direkt oder über Beteiligungsgesellschaften, Unternehmen in der Frühphase oder Projekte mit transformativen Auswirkungen in den Bereichen AgTech & nachhaltige Landwirtschaft, Biowissenschaften und saubere Energie & Technologie.



