News von Trading-Treff.de DAX zum Wochenstart nur leicht fester: Nasdaq nicht mehr im Rallye-Modus. Wie starten wir somit in den Dienstag? DAX-Woche hätte besser laufen können Zum Wochenstart gab direkt einen starken Move auf der Oberseite, der den Index in der Eröffnung über die 13.200 Punkte führte. Ein zweiter Schwung innerhalb der ersten XETRA-Handelsstunde wurde bei 13.300 Punkten ausgeführt. Darüber sprachen wir als Szenario am Wochenende (Rückblick): ...

