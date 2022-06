Trotz verhältnismäßig schwacher Vorgaben aus den USA steht der DAX am Morgen im grünen Territorium. Er bewegt sich aber damit weiterhin in der engen Handelsspanne zwischen 13.000 und 13.500. Auf Unternehmensebene sollten Anleger auf Nike und die ganze Branche schauen. In China gehen die EV-Firmen durch die Decke. Mehr dazu im Video.

