PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im Juni weiter eingetrübt. Gegenüber dem Vormonat fiel der Indikator des Statistikamts Insee um drei Punkte auf 82 Zähler, wie Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte 2013. Zudem liegt der Indikator nach seinem sechsten Rückgang in Folge deutlich unter seinem langjährigen Durchschnitt von 100 Punkten. Analysten hatten im Mittel 84 Punkte erwartet.

Im Detail trübte sich die Stimmung durchweg ein. Die befragten Verbraucher bewerteten ihre Finanzsituation, ihre Sparneigung und ihren Lebensstandard jeweils schlechter. Auch die Beschäftigungschancen wurden etwas ungünstiger bewertet. Die Inflationserwartungen stiegen auf den höchsten Stand seit 2008.

Aktuell beträgt die Inflation in Frankreich nach europäischer Rechnung (HVPI) 5,8 Prozent. Das ist zwar deutlich weniger als in anderen großen Euroländern wie Deutschland. Allerdings ist es für Frankreich ein Rekord seit Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999./bgf/jkr/stk