Am vergangenen Wochenende hat der mRNA-Spezialist BioNTech mitgeteilt, dass zwei angepasste Impfstoffkandidaten gegen Omikron in der Testpase eine starke Immunreaktion ausgelöst haben. Im Anschluss nahmen die Analysten von Bryan Garnier den Biotech-Titel erneut unter die Lupe und hielten an ihrer Einschätzung fest.Das Investmenthaus Bryan Garnier hat die Einstufung für BioNTech angesichts vorgestellter Daten zu einem Omikron-Impfstoff auf "Buy" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen.Ein speziell ...

