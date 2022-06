Grüner Wasserstoff wird zukünftig vor allem benötigt, um die Industrie CO2-neutral zu gestalten. Es könnte zudem in der Luftfahrt, Schifffahrt und bei besonders schweren Fahrzeugen auf der Langstrecke zum Einsatz kommen. Nel-Wasserstoff-Beteiligung erhält Unterstützung Länder mit vielen erneuerbaren Energie, sind im Vorteil. So plant Glomfjord Hydrogen in Glomfjord (Gemeinde Meløy, Norwegen) eine 20-Megawatt-Wasserstoff-Anlage für Kunden aus dem maritimen Bereich. Nel (WKN: A0B733) hält 23 % an ...

