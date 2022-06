DJ PTA-Adhoc: Jost AG: Vorstandswechsel

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Lauf (pta012/28.06.2022/09:40) - In der Hauptversammlung vom 20.05.2022 hat Herr Klaus Jost kommuniziert, dass er seinen Vorstandsvertrag vorzeitig beenden möchte. In einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung vom 27.06.2022 wurde ein entsprechender Aufhebungsvertrag geschlossen, der die Beendigung des Dienstverhältnisses zum 30.06.2022 bestätigt.

Herr Klaus Jost wird dem Unternehmen weiter beratend und unterstützend zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig wurde Herr Stefan Heinicke zum neuen Vorstand bestellt. Ein entsprechender Vertrag mit einer Laufzeit von fünf (5) Jahren, beginnend mit dem 01.07.2022 wurde ebenfalls unterzeichnet.

Jost AG Alexander Jost, Vorstand

Die Jost AG mit Sitz in Lauf bei Nürnberg ist ein Dienstleistungsunternehmen im M&A-Geschäft. Seit 1996 makelt das Unternehmen Steuerberatungskanzleien im gesamten Bundesgebiet und Österreich. Die Jost AG ist seit 1999 börsennotiert. Rückfragen von Medienvertretern bitte an die Investor Relations Abteilung der Jost AG. Sie erreichen uns telefonisch unter 09123/179-0 oder via mail an info@jost-ag.com.

Aussender: Jost AG Adresse: Nürnberger Straße 18, 91207 Lauf Land: Deutschland Ansprechpartner: Klaus Jost Tel.: +49 9123 179-120 E-Mail: k.jost@jost-ag.com Website: www.jost-ag.com

ISIN(s): DE0006216401 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin

