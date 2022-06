VIDEO von PDAC 2022 Toronto: Stillwater Critical Minerals - ist es das, was der Name verspricht?

Anzeige / Werbung



Das Stillwater West Multi-Metall-Vorkommen in Montana bietet vieles, das größere Rohstoffproduzenten aufmerksam machen sollte: Wichtige E-Metalle, mächtige oberflächennahe Vorkommen, außerhalb kritischer Herkunftsländer



?? Stillwater Critical Minerals (ehemals Group Ten Metals) hält ein gewaltiges Landpaket, direkt neben und entlang den weltweit hochgradigsten Palladium- und Platinminen von Sibanye



?? Industrie wird mit der Energiewende gewaltige Mengen an Nickel, Kupfer, Kobalt, Palladium und Rhodium benötigen, das durch Recycling alleine nicht gedeckt werden dürfte



?? Das Stillwater West Projekt dürfte zu gegebener Zeit von der US-Administration umfassend gefördert werden, die zunehmend auf US-eigene Lagerstätten an kritischen Metallen setzen



?? Umfangreiche Bohrungen, weitere Schätzungen von Mineralressourcen und erste ökunomische Studien werden bestehenden und potenziellen Aktionären in den nächsten 12 - 24 Monaten zeigen, wohin bei PGE die Reise gehen kann



?? Verkäufe der Nebenprojekte in Ontario und im Yukon dürften für zusätzliches Cash sorgen Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Stillwater Critical Minerals und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter: ?? axinocapital.de/stillwater oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier Enthaltene Werte: CA86074L1031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )