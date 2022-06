Vaduz (ots) -Die 15. Ausgabe des Businesstags für Frauen findet am Donnerstag, 27. Oktober 2022 in Vaduz statt. Die führende Tagung für Frauen bietet hochkarätige Referentinnen wie die beiden Top-Managerinnen Simona Scarpalegga und Petra Jenner, Unternehmerin Giada Ilardo sowie Coach Gerlinde Manz-Christ.Begrüssung durch Regierungsrat Manuel FrickNach der Begrüssung durch Gesellschaftsminister Manuel Frick spricht Top-Managerin Petra Jenner über die Wichtigkeit einer modernen Unternehmenskultur. Jenner ist seit rund 25 Jahren in Führungsfunktionen in der Technologiebranche tätig, unter anderem als CEO von Microsoft Schweiz und zuletzt bei Salesforce. 2012 publizierte sie das Buch "Mit Verstand und Herz authentisch und erfolgreich: Führungskraft ist weiblich".Unternehmerinnen und Ex-Ikea-Schweiz-ChefinAnschliessend diskutiert Moderatorin Monika Schärer mit regional bekannten Unternehmerinnen über ihre persönlichen Erfahrungen und beruflichen Mittel, um Frauen besser zu fördern. An der Diskussion beteiligen sich Christine Egger-Schöb, Geschäftsleitungsmitglied der Holzbaufirma Schöb, und Florentina Schädler-Öhri, Apothekerin mit eigenen Filialen in Liechtenstein und der Schweiz.Anschliessend betritt die ehemalige Ikea-Schweiz-Chefin Simona Scarpaleggia die Bühne. Die langjährige Top-Managerin berichtet über ihre berufliche Karriere und ihr Engagement für Chancengleichheit. Scarpaleggia initiierte 2013 die Vereinigung "Advance - Women in Swiss Business" mit dem Ziel, mehr Frauen in die Chefetagen zu bringen. Seit ihrem Ausscheiden bei Ikea unterstützt sie Unternehmen bei der Zertifizierung im Hinblick auf die Chancengleichheit.Self-Leadership und GründergeistIm zweiten Teil der Veranstaltung beleuchtet Gerlinde Manz-Christ das Thema "Self-Leadership". Sowohl Führungskräfte als auch Angestellte können ihre Fähigkeiten erweitern, um handlungsfähig in der Achterbahn des beruflichen Alltags zu bleiben. Manz-Christ ist Coach, Buchautorin und ehemalige Diplomatin. Sie war 15 Jahre im diplomatischen Dienst in Österreich tätig und leitete die Presse- und Informationsabteilung im Aussenministerium in Wien. Von 2001 bis 2011 leitete sie die Stabsstelle für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in Liechtenstein.Einen besonderen Aufstieg hat Giada Ilardo erlebt. Sie schmiss das Kunstgymnasium hin und gründete mit 16 Jahren ihr Unternehmen. Heute führt sie die führende Tattoo- und Piercing-Gruppe Europas mit eigener Luxus-Schmuck-Linie sowie drei Boutiquen und rund 40 Mitarbeitenden. Sie spricht über ihren beruflichen Aufstieg und ihre Erfolgsrezepte.Verleihung des LLB-Businesstag-AwardsZum Abschluss der Tagung zeichnen die Veranstalter gemeinsam mit der Liechtensteinischen Landesbank zum sechsten Mal eine Unternehmerin oder Geschäftsfrau mit dem LLB-Businesstag-Award aus. Die Juryvorsitzende Natalie Flatz, Geschäftsleitungsmitglied der Liechtensteinischen Landesbank, wird die Laudatio auf die diesjährige Preisträgerin halten. Bisherige Preisträgerinnen waren Nicole Greber (Greber AG), Gabriela Manser (Goba AG), Daniela Meier (Verein Kindertagesstätten Liechtenstein), Christine Wohlwend (Elleta AG) sowie Bernadette Kubik-Risch und Gabi Jansen.Der Businesstag für Frauen ist der zentrale Treffpunkt für berufstätige Frauen und vermittelt konkrete Erfolgsrezepte und persönliche Rollenvorbilder. Die Veranstaltung vernetzt jeweils mehrere hundert Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum und wird von der Liechtensteiner Regierung getragen und zahlreichen Unternehmen und Organisationen unterstützt.Informationen und Anmeldungen unter www.businesstag.liPressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturPatrick Stahl, Skunk Eventagentur AGT +423 231 18 28Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100891718