Leipzig (ots) -"Recap" heißt der neue digitale Nachrichtenrückblick der Woche für Menschen zwischen 25 und 35 Jahren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das innovative MDR-Format gibt's immer freitags ab 17.00 Uhr auf YouTube und bei MDR.de.Jeden Tag landen zahlreiche mehr oder weniger wichtige Meldungen in unseren News-Feeds. Wie viel davon bleibt am Ende einer Woche hängen? Und wie viel davon ist für mich wichtig? Hier setzt "Recap" an und bietet verständlich, unterhaltsam und auf Augenhöhe einen Rückblick auf alles, was in den vergangenen sieben Tagen von Relevanz war. Das neue digitale News-Format des MDR hilft, den immer dichter werdenden Nachrichtenalltag zu entschleunigen und hinterfragt, was das eigentlich "mit mir" zu tun hat.Das Format richtet sich an Menschen zwischen 25 und 35 Jahren in Mitteldeutschland, die wenig Zeit für Nachrichten haben, aber wissen wollen, was sie wissen müssen. Dazu gehört auch eine Portion Meinung, die klar erkennbar und Ausgangspunkt für Community-Diskussionen sein soll."Corona und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine haben das Gefühl der medialen Überforderung bei vielen jüngeren Menschen noch verstärkt. 'Recap' setzt diesem Gefühl etwas entgegen und reagiert auf das gleichzeitig immer noch große Bedürfnis, über die wichtigsten Themen Bescheid zu wissen, um im Freundes- und Familienkreis mitreden zu können", beschreibt Christin Bohmann, Leiterin der MDR AKTUELL-Online-Redaktion, das Format.Florian Meesmann, TV-Chef von MDR AKTUELL, erklärt: "Wir wollen Nachrichten mit öffentlich-rechtlichem Qualitätsanspruch für die junge Zielgruppe neu erzählen, um sie noch stärker als bisher zu erreichen."Präsentiert wird das Format im wöchentlichen Wechsel von den fünf jungen MDR-Journalistinnen und -Journalisten Sarah Bötscher, Philip Knoche, Niko Nowak, Friederike Schicht und Lea Schröder. Mehr Infos und kurze Vorstellungsvideos zu den einzelnen Hosts gibt's hier (https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/recap-team-hosts-nachrichten-rueckblick-100.html)."Recap" - immer freitags, 17 Uhr, auf YouTube (https://www.youtube.com/c/re-cap-nachrichten) und bei MDR.de www.mdr.de/recap (Unser Rückblick auf eure Nachrichtenwoche: recap | MDR.DE (https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/recap-vorstellung-ueberblick-100.html)).